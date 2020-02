O ‘Garras’, mascote oficial do Marítimo, rejuvenesceu. Apresentado, ontem, na loja do Almirante Reis, como novo ‘reforço’ verde-rubro, a verdade é que o leão mais acarinhado dos maritimistas até já tem conta de Instagram e aproveitou para visitar o Estádio do Marítimo, nos Barreiros.