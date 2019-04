Martim Fernandes sagra-se vice campeão nacional

Ao final da manhã do segundo dia de provas do Campeonato Nacional de Natação chegou a primeira medalha para o Clube Naval do Funchal por intermédio de Martim Fernandes que aos 200m bruços sagrou-se vice campeão nacional com o tempo 1.10.80.

Foi uma manhã com balanço positivo uma vez que para além da medalha de prata de Martim Fernandes, o atleta do Naval Tomás Silva foi apurado para a final B dos 400m estilos com 4.41.61. Destaque ainda para a prestação dos restantes atletas como Rafael Barry no 5º lugar Juvenil B, Gonçalo Gomes 9º nos juvenis A Afonso Camacho 10º nos Juvenis B. Nas raparigas, Maria Gonçalves foi 20ª nos Juvenis A e Ana Fernandes 18ª no escalão junior.