Marítimo vence Belenenses SAD e sai dos lugares de descida

Um golo de Leandro Barrera, aos 71 minutos, foi suficiente para ditar a vitória (0-1) do Marítimo frente ao Belenenses SAD, esta tarde, no Estádio do Bonfim, em jogo a contar para a 22.ª jornada da I Liga. Com este triunfo, os verde-rubros dão por terminado um jejum de golos que perdurava desde a última vitória alcançada nos Açores, ante o Santa Clara, a 19 de Janeiro.

Desde a deslocação ao arquipélago vizinho, o Marítimo nunca mais venceu, nem marcou qualquer golo para o campeonato: perdeu frente ao Rio Ave (0-2), Chaves (1-0) e Aves (0-1).

O golo do argentino, que aproveitou da melhor forma um exímio passe longo de Zainadine, serve como uma ‘lufada de ar fresco’ para o conjunto orientado por Petit, isto porque a vitória catapulta o Marítimo, à condição, para o 12.º lugar da classificação geral da I Liga, agora com 23 pontos. Os verde-rubros abandonam assim os lugares de descida, subindo quatro posições na tabela.

Recorde-se que Petit orquestrou seis alterações para este encontro, conforme o DIÁRIO adiantou, numa partida em que estiveram cerca de 70 adeptos maritimistas no Bonfim.