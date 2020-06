Marítimo perde no Dragão

O Marítimo perdeu, esta noite, por 1-0, diante do FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da 26.ª jornada da I Liga. Corona apontou o único golo do jogo aos seis minutos. A equipa da casa terminou o jogo com menos um jogador, por expulsão de Alex Telles, mas o Marítimo não conseguiu aproveitar essa superioridade numérica nos últimos minutos.

Com este resultado, os verde-rubros ficam cinco pontos acima da linha de água, já que o Portimonense empatou (2-2) na recepção ao Benfica, encurtando assim a distância em relação aos verde-rubros. Já o FC Porto fica isolado na liderança do campeonato, com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, 2.º classificado.