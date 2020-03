O Marítimo perdeu este domingo, por 2-0, diante do Moreirense, em jogo da 24.ª jornada da I Liga. Fábio Abreu adiantou a equipa da casa no marcador aos 26 minutos. Filipe Soares ampliou a vantagem do Moreirense, na segunda parte, aos 53.

Com este resultado o Marítimo continua com 24 pontos no 14.º lugar, mas pode ser ainda hoje ultrapassado pelo Paços de Ferreira, que recebe o V. Guimarães no fecho da ronda.