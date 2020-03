Marítimo perde com o Sp. Braga (1-2) com golo aos 90+8

O Marítimo perdeu esta tarde, nos Barreiros, frente ao Sp. Braga, por 1-2, com o golo dos minhotos a ser apontado praticamente no último minuto da partida, aos 90+8.

Em jogo alusivo à 23.ª jornada da I Liga, Trincão, extremo português que vai na próxima temporada para Barcelona, abriu a contagem para os arsenalistas logo aos 5 minutos do primeiro tempo, mas o argentino Jorge Correa igualou o encontro, já na segunda parte (65’), após corresponder de forma eficaz a uma defesa incompleta de Matheus no seguimento de um remate do ‘meio da rua’ do colombiano Diego Moreno.

Quando já se previa a divisão de pontos, o balde de água fria caiu aos 90+8, Paulinho deu a vitória aos pupilos de Ruben Amorim ao corresponder eficazmente de cabeça a um canto cobrado por João Novais, já para lá do tempo de compensação concedido por Tiago Martins (7 minutos).

Com esta derrota, os verde-rubros voltam a perder para a I Liga, depois do desaire frente ao Belenenses SAD na jornada passada, e não descolam do 15.º lugar da classificação geral do campeonato, com 24 pontos somados até ao momento, mais dois que o antepenúltimo Paços de Ferreira. Já o Sp. Braga vai continuar por mais uma semana no 3.º lugar, com 43 pontos averbados.