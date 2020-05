Marítimo divide plantel em grupos de quatro no regresso ao trabalho

O Marítimo dividiu hoje o plantel em grupos de quatro jogadores, em sessões de treino no estádio e no complexo desportivo, no primeiro dia de trabalho do clube madeirense, da I Liga portuguesa de futebol.

A informação, publicada na MarítimoTV, revelou que os treinos realizados no Estádio do Marítimo, nos Barreiros, foram orientados pelo adjunto Jorge Mendonça e pelo treinador de guarda-redes José Manuel.

O preparador físico Ricardo Henriques e o observador Cláudio Lopes coordenaram o trabalho em Santo António, no Campo da Imaculada Conceição, localizado no complexo desportivo ‘verde rubro’.

Já o treinador José Gomes cumpre a segunda semana de quarentena, após ter chegado à Madeira na passada segunda-feira, 27 de abril.

A formação insular ocupa a 15.ª posição, com 24 pontos somados em 24 jornadas, e perdeu no reduto do Moreirense, por 2-0, na última partida, realizada em 08 de março.

O Governo anunciou o regresso da I Liga, suspensa em 12 de março, a partir de 30 e 31 de maio, e da final da Taça de Portugal, disputada entre Benfica e FC Porto, embora falte a aprovação da Direção-Geral da Saúde, com nota ainda para a II Liga, que não recebeu ‘luz verde’ para regressar da parte do executivo.

Portugal contabiliza 1.063 mortos associados à covid-19 em 25.524 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.