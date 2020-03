Marítimo cancela estágio na África do Sul

O Marítimo anunciou, esta sexta-feira, que está cancelado o estágio na África do Sul, que estava previsto para Julho, já no plano de preparação da nova temporada da equipa principal de futebol.

“O estágio de pré-temporada do plantel principal do Marítimo da Madeira na África do Sul, projectado para o próximo mês de Julho, foi cancelado por não estarem reunidas as condições de segurança devido à propagação da pandemia COVID-19 no continente africano”, referiu o clube madeirense em comunicado.

“A difícil decisão de adiar o reencontro com a vasta comunidade madeirense, residente naquela zona do Globo Terrestre, teve por base os conselhos das autoridades oficiais e a segurança de todos os profissionais da estrutura de futebol do Marítimo. O Marítimo da Madeira estará sempre disponível para retomar este projecto assim que estejam reunidas as condições necessárias para o efeito”, acrescenta a mesma nota.