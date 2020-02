Pela primeira vez em Água de Pena, realizou-se um Duatlo, no passado sábado, dia 15 de Fevereiro, contando com mais de uma centena de atletas dos vários escalões, fazendo do Complexo Desportivo de Água de Pena o cenário perfeito para uma competição deste nível.

Na competição principal, I Duatlo de Machico – Água de Pena, os grandes vencedores foram Francisco Luís (CNF) e Joana Sousa (ACD Jardim da Serra), seguindo-se de Bruno Freitas (Ludens Clube de Machico) e Vanessa Andrade (CD Escola Santana). Em terceiro lugar, Diogo Abreu (ADRAP) e Tânia Alves (ACD Jardim da Serra) subiram ao pódio.

Por clubes, o Ludens Clube de Machico (masculinos) e ACD Jardim da Serra (femininos) dominaram a prova principal, obtendo os troféus de melhor equipa em competição sprint.

Nas competições jovens, e iniciando com o escalão de Juvenis, João Neves (ACD Jardim da Serra) e Mónica Dias (AD Galomar) alcançaram a meta em primeiro lugar, seguindo Bernardo Teixeira (CF Andorinha) e Mariana Góis (Ludens Clube de Machico) em segundo lugar. Completando o pódio, Rafael Baroca (CF Andorinha) e Leonor Ferro (ACD Jardim da Serra) subiram ao terceiro lugar.

No escalão de Iniciados, Simão Carvalho (Ludens Clube de Machico) e Melissa Silvino (AD Galomar) subiram ao primeiro lugar do pódio, no segundo lugar esteve Óscar Góis (ACD Jardim da Serra) e Bruna Vaz (AD Galomar), no terceiro lugar tivemos João Viveiros (Ludens Clube de Machico) e Margarida Góis (Ludens Clube de Machico).

Passando para o escalão de Infantis, Matias Olival (Ludens Clube de Machico) e Leonor Pereira (CD Escola Santana) alcançaram a meta em primeiro lugar, seguindo-se os atletas do CD Escola Santana, Matias Brites e Rita Madureira, em segundo lugar. Fechando o pódio, tivemos Nayan Santos (CNF) e Catarina Afonso (CF Andorinha) em terceiro lugar.

No escalão de Benjamins, David Rodrigues (ACD Jardim da Serra) e Bruna Alves (CF Andorinha) obtiveram o primeiro lugar, Guilherme Pita e Márcia Caldeira, do CD Escola Santana, alcançaram o segundo lugar do pódio, e Gustavo Ornelas (CD Escola Santana) com Maria Neves (CF Andorinha) subiram ao terceiro lugar do pódio.

Estes resultados deram a vitória por clubes masculinos e femininos ao CF Andorinha, onde os jovens atletas dominaram as competições.

Estas competições permitiram ainda a participação de atletas do paratriatlo, destacando-se Rodolfo Alves e José Mendonça, do Ludens Clube de Machico, realizando a prova na distância de Juvenis.

Numa nota de imprensa a ARTM, entidade organizadora, agradeceu “o apoio das várias entidades públicas que contribuíram activamente para a realização das provas deste sábado, em especial à Câmara Municipal de Machico, AMDpt, SER – DRJD”.

A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, Prozis, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center e Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida.