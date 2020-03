Madeirense Pedro Silva vence Azores Virtual Rallye

Depois do madeirense Bernardo Sousa ter vencido o Azores Rallye de 2014 (na altura designado por SATA Rallye Açores), na estrada, no passado domingo, outro madeirense festejou a vitória na prova açoriana, mas em termos virtuais, naquela que foi a primeira edição do Azores Virtual Rallye, evento que contou com mais de 1100 participantes.

No final do rali virtual, Pedro, que tripulou um Ford Fiesta R5, declarou que “estava extremamente satisfeito por ter sido o segundo madeirense a vencer o Azores Rallye. Pretendo felicitar a organização pelo evento e afirmar que poderão contar com a minha inscrição em futuras edições desta prova ou noutras que venham a organizar”. Pedro foi também o melhor piloto português em prova, segundo pode ler-se no site oficial da prova.

Ainda segundo a página da internet do rali o irlandês Jon Armstrong da Official DiRT Rally Team foi o segundo mais rápido no computo das 12 provas especiais de classificação do evento ao volante de um Volkswagen Polo GTI R5. Armstrong já havia estado presente nos Açores, em 2015, com um Peugeot 208 R2, disputando a melhor classificação entre os condutores do FIA ERC Júnior.

O turco Ali Turkkan terminou o Azores Virtual Rallye no lugar mais baixo do pódio conduzindo um Mitsubishi Spacestar R5 da AVCISport. Turkkan teve ainda de lidar com um furo que o fez perder mais de 30 segundos e, claro, com os seus filhos, que nem sempre o deixavam jogar quando pretendia.

O melhor piloto açoriano foi João Carreiro que também conduziu um Volkswagen Polo GTI R5 da KFC Racing Team, terminando o Azores Virtual Rallye sendo o segundo melhor português.

No que diz respeito às equipas, a equipa Colin McRae Tribute alcançou a vitória somando 964 pontos, seguindo-se, na classificação geral, pela MPM Motorsport Poland com 924 pontos e com a A-Sport 1 com 906 pontos.

O anterior campeão europeu de ralis Alexey Lukyanuk terminou no 18.º posto final enquanto que Chris Ingram, campeão em título, e Eyvind Bryndnildsen foram forçados a abandonar.

Em suma, mais de 350 pilotos virtuais de rali e concluíram este primeiro Azores Virtual Rallye, um evento que contou com uma lista de inscritos com mais de 850 registos. A secção de SIM Racing do Grupo Desportivo Comercial agradece a todos os participantes assim como aos parceiros que tornaram possível esta realização.