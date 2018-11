Madeira SAD dá passo seguro rumo aos oitavos da Taça Challenge

O Madeira Andebol SAD venceu esta tarde na Holanda o Hurry-Up na Taça Challenge de Andebol, por 21-37, em jogo a contar para a 3.ª eliminatória da prova.

Esta que é a terceira principal competição em masculinos da Federação Europeia de Andebol deverá contar com o Madeira Andebol SAD nos oitavos de final, ainda que esta tenha sido apenas a primeira parte da eliminatória.

O segundo jogo será disputado no próximo fim-de-semana, no Pavilhão do Funchal, pelas 17 horas de sábado, 24 de Novembro.

Ao intervalo os madeirenses venciam por 9-17.