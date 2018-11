Madeira Andebol SAD será cabeça-de-série nos ‘oitavos’ da Taça Challenge

O Madeira Andebol SAD será cabeça-de-série no sorteio dos oitavos-de-final da Taça Challenge 2018/2019, anunciou hoje a Federação Europeia de Andebol (EHF).

Depois de terem garantido o passaporte para esta ronda, no passado sábado ao eliminarem os holandeses do Hurry-Up a equipa madeirense sabe deste logo, no sorteio dos ‘oitavos’ que evitará, desde logo, equipas muito bem conceituadas nesta competição europeia.

São os casos dos romenos do CSM Bucuresti, dos gregos do AEK de Atenas que na época passada venceram os madeirenses na meia-final desta prova, para além do Dynamo Victor da Rússia que foram eliminados pela SAD madeirense, que também encontra-se neste pote 1. Quanto aos possíveis adversários, colocados no pote 2, figuram as equipas do OIF Arendal, da Noruega, o Bystrica da Eslovénia, o Dicken da Finlândia, o Dukla de Praga da República Checa, o RKBorac da Bósnia, os israelistas do Ramhat Hashron, a equipa do Donbas da Ucrânia e a formação do HC Masheka da Bielorússia.

De referir que a ronda dos oitavos-de-final está agendada para Fevereiro.