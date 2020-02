Liverpool volta a vencer e está cada vez mais perto do título que foge há 30 anos

O Liverpool somou hoje a 17.ª vitória consecutiva na Liga inglesa de futebol, após bater fora o Norwich, por 1-0, e já tem uma ‘mão’ no título, que foge há três décadas, na 26.ª jornada da prova.

No terreno do último classificado da Premier League, um golo do avançado senegalês Mané, aos 79 minutos, deu a vitória aos ‘reds’, que ficaram provisoriamente com 25 pontos de vantagem no topo da classificação sobre o Manchester City, segundo classificado.

O Liverpool continua com um registo impressionante na competição, com 25 vitórias e apenas um empate esta temporada e com 61 golos marcados e apenas 15 sofridos.

Só um verdadeiro desastre poderá afastar o Liverpool do título inglês, algo que não conquista desde 1989/90, ainda antes da introdução do novo formato da Premier League.

Por seu lado, o Norwich continua como lanterna-vermelha, já a sete pontos da salvação.

No outro encontro de hoje, num duelo entre emblemas do meio da tabela, o Burnley foi vencer ao campo do Southampton, por 2-1.