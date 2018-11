Liga Portuguesa Contra o Cancro ‘apadrinha’ jogo de futsal no Porto Santo

Neste domingo, 25 de Novembro, os responsáveis pela Liga Portuguesa Contra o Cancro no Porto Santo foram os primeiro a entrar em campo no jogo para o jogo de futsal em seniores entre o Sporting do Porto Santo e o CD Nacional, a contar para a taça da Madeira.

A Liga distribuiu t-shitrs alusivas à ‘Corrida para os homens’ aos jogadores, que fardaram pela prevenção contra o cancro da próstata e tiraram uma fotografia perante as bancadas bem compostas de adeptos do futsal.

Recorde-se que, no âmbito da campanha ‘Novembro Azul’, a LPCC promoveu, na Madeira, na passada sexta-feira, a ‘2.ª Corrida dos Homens’.

A campanha ‘Novembro Azul’ é promovida por diversas entidades no mês de Novembro para consciencialização sobre as doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do Cancro de Próstata.

O movimento surgiu na Austrália, em 2003, chamado ‘Movember’, aproveitando as comemorações do Dia Mundial de Combate ao Cancro de Próstata, realizado a 17 de Novembro.