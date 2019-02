Liga Europa: Quase tudo a favor do Benfica e contra o Sporting

O Benfica e o Sporting decidem na quinta-feira o seu destino nos 16 avos de final da Liga Europa em futebol, com as ‘águias’ lançadas para o apuramento e os ‘leões’ em grandes dificuldades.

A formação ‘encarnada’ recebe o Galatasaray depois do primeiro triunfo de sempre na Turquia, por 2-1, enquanto o Sporting joga em Espanha - onde nunca ganhou, em 16 visitas - após um desaire por 1-0 na receção ao Villarreal.

Os comandados de Bruno Lage têm, assim, quase tudo a seu favor para seguirem para os ‘oitavos’ e manterem o pleno do Benfica nesta fase da prova, enquanto os do holandês Marcel Keizer têm quase tudo contra, precisando de fazer algo inédito na Europa.

A primeira equipa a entrar em ação é o Sporting, que, pelas 18:55 locais (17:55 em Lisboa), joga no Estádio de la Cerámica com a obrigatoriedade de marcar e ganhar, num país onde o máximo que conseguiu foi empatar, em três ocasiões.

O ‘enorme’ momento do médio Bruno Fernandes, que já leva 21 tentos em 2018/19, e o regresso aos tentos do avançado Bas Dost, que ‘bisou’ domingo na receção ao Sporting de Braga (3-0), dão, porém, algum alento aos ‘leões’.

A juntar a isto, o Sporting também deve beneficiar de diversas poupanças no ‘submarino amarelo’, que, depois do triunfo em Alvalade, venceu em casa o Sevilha por 3-0, mas ainda está na zona de descida da Liga espanhola, após 24 jornadas.

Ainda assim, foi também com um conjunto muito diferente do habitualmente utilizado em ‘La Liga’ que o Villarreal triunfou em Lisboa, graças a um tento de Pedraza, sendo que os espanhóis seguem pela primeira vez esta época com dois triunfos seguidos.

Por seu lado, o Sporting, que já não tem Nani, só venceu seis dos derradeiros 15 jogos, depois de ter arrancado a ‘era’ Keizer com sete triunfos consecutivos.

O favoritismo está, assim, do lado do Villarreal, até porque o Sporting, além de nunca ter triunfado em Espanha, só por uma vez, em 11, virou uma eliminatória que iniciou com um desaire em casa: em 2010/11, face ao Brondby (3-0 fora, após 0-2 em casa).

Se tudo parece ‘empurrar’ o Sporting para fora da Europa, pelo contrário, o Benfica está com ‘pé e meio’ nos oitavos de final, depois de sair do ‘inferno’ de Istambul com um triunfo por 2-1, graças a tentos de Salvio, que se lesionou, e Seferovic.

Mesmo com muitas poupanças e uma equipa muito jovem, com seis ‘miúdos’ da formação (Ferro, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Florentino, Gedson e João Félix), o Benfica ganhou avanço na Turquia e agora terá o fator casa a seu favor.

Em 2008/09, o Galatasaray venceu na Luz por 2-0, na fase de grupos da Taça UEFA, mas, uma década depois, tudo é diferente, sobretudo a parte psicológica, já que, agora, o Benfica sabe que até pode dar um golo de ‘avanço’.

Provavelmente de novo com várias alterações no ‘onze’ que, na I Liga, venceu na segunda-feira por 3-0 no reduto do Desportivo das Aves, o conjunto ‘encarnado’ vai tentar repetir o último embate caseiro com o ‘Gala’ (2-1, em 2015/16) e não o primeiro.

Em termos históricos, o Benfica também tem a seu favor o facto de só ter perdido uma eliminatória, das 19 que iniciou com triunfos fora, o que aconteceu há muito, em 1968/69, perante o Ajax, de Johan Cruyff, e num jogo de desempate.

O conjunto luso também tem clara vantagem na receção a turcos, com seis triunfos, um empate e uma derrota, sendo que nunca foi eliminado por qualquer clube desse país, e está muito moralizado, pois, desde a chegada de Bruno Lage, soma 10 vitórias e apenas uma derrota, polémica, na Taça da Liga, face ao FC Porto.

Os turcos, que viram o Benfica interromper-lhes uma série de 10 jogos sem perder, jogam na Luz depois de já terem regressado aos triunfos, no campeonato turco, com um 4-1 no reduto do Kasimpasa, embalado por um ‘hat-trick’ de Feghouli.

O encontro entre o Benfica e o Galatasaray tem início às 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, enquanto o Sporting joga com Villarreal, no Estádio de la Cerámica, a partir das 18:55 locais (17:55 em Lisboa).