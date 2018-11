Leonardo Jardim torna-se piloto de rali por um dia, veja o vídeo

Leonardo Jardim integrou este fim-de-semana um estágio de pilotagem ministrado pelo icónico piloto de ralis, o monegásco Agostino ‘Tchine’ Turuani, que chegou a participar na década de 80 no Rali Vinho Madeira.

“Terminar o fim-de-semana com uma etapa na terra”, legendou o técnico madeirense no vídeo partilhado na sua conta pessoal de Facebook, ilustrando os dois dias velozes juntamente “com os amigos”.

A ‘veia’ automobilística de Leonardo Jardim não é recente, dado que era um espectador assíduo do grande prémio de Fórmula 1, no Mónaco, aquando da sua passagem pelo principado. Sem clube, o madeirense vai aproveitando para aprimorar a sua condução a alta velocidade, no asfalto e na gravilha.