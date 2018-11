Lazio e AC Milan empatam e perdem terreno para a líder Juventus

Lazio e AC Milan ficaram-se hoje pelo empate 1-1, em jogo da 13ª jornada da liga italiana de futebol, perdendo terreno para a líder Juventus e o Inter de Milão, únicas equipas das cinco primeiras classificadas que venceram.

O jogo foi sempre muito equilibrado e parecia encaminhar-se para um empate sem golos, mas o costa-marfinense Franck Kessie, aos 78 minutos, abriu o marcador com um remate feliz, que desviou num defesa da Lazio e ‘traíu’ o guarda-redes o albanês Thomas Strakosha.

Do outro lado, o guarda-redes milanês, Gianluigi Donnarumma, fez uma defesa espantosa aos 71 minutos, a negar em cima da linha de baliza o golo à Lazio, depois de um cabeceamento potente do avançado brasileiro Wallace.

A Lazio repôs a igualdade aos 90+4 minutos, já numa fase de assédio desesperado, com a bola a ser colocada diretamente por alto na área e o argentino Joaquín Correia a dominar com o peito e a bater Donnarumma, quando o AC Milan parecia ter os três pontos ‘no bolso’.

O Correa permitiu à Lazio manter o quarto lugar, com 23 pontos, mais um do que o AC Milan, quinto classificado, numa jornada em que a surpresa maior foi o nulo cedido pelo Nápoles na receção ao Chievo, resultado que o distanciou ainda mais a Juventus no topo da classificação.

Também o Nápoles voltou hoje a decepcionar no campeonato italiano de futebol, ao ficar-se por uma igualdade a zero na receção ao Chievo, que deixa os vice-campeões em título a oito pontos da líder Juventus, à 13.ª jornada. O conjunto de Carlo Ancelotti, com Mário Rui desde os 74 minutos, somou a segunda igualdade em casa, depois do 1-1 com a Roma, e começa a comprometer as suas ambições de lutar por um cetro que só conquistou com Diego Maradona, em 1986/87 e 1989/90.

A ‘vecchia signora’, que venceu no sábado o SPAL por 2-0, com o avançado português Cristiano Ronaldo a marcar um dos golos, lidera a Série A, com 37 pontos, seguida do Nápoles, com 29, e do Inter de Milão, com 28.