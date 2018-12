Jovem Leandro Cardoso assina contrato profissional com o Marítimo

O avançado Leandro Cardoso assinou hoje um contrato profissional com o Marítimo, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol, sem revelar a duração do novo vínculo do internacional português de sub-20.

Em declarações ao site oficial do Marítimo, o avançado, de 19 anos, admitiu estar “muito feliz e orgulhoso pela confiança” depositada nele, prometendo “continuar a trabalhar” para poder “atingir maiores patamares” na sua carreira e fazer a estreia pela equipa principal.

Leandro Cardoso tem-se destacado esta época ao serviço da equipa de sub-23 do Marítimo, tendo marcado seis golos em 15 partidas, o que mereceu uma chamada à selecção portuguesa de sub-20, pela qual também já marcou por duas vezes.

Após ter passado pela formação de clubes como o Sporting, FC Porto, Naval 1.º de Maio e Padroense, o ponta de lança chegou à Académica de Coimbra, em 2016/17, e fez a estreia pelo plantel principal dos ‘estudantes’ aos 17 anos, lançado por Costinha, actual técnico do Nacional.