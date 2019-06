Jorge Jesus orientou primeiro treino no Flamengo, pediu “compromisso” e deu ‘lição’

O treinador português Jorge Jesus iniciou hoje a ‘aventura’ na equipa de futebol do Flamengo, pedindo aos jogadores “compromisso” em prol do conjunto do Rio de Janeiro, antes de orientar o primeiro treino dos ‘rubro-negros’.

“O mais importante aqui dentro é o Flamengo. Não é o treinador, nem o jogador. Temos de ter todos um compromisso de equipa. Neste clube, não se pode falar de outra maneira. É ganhar, ganhar, ganhar”, afirmou Jesus, na primeira reunião que teve com o plantel e que foi possível observar num vídeo divulgado pelo Flamengo.

Pouco depois, Jorge Jesus orientou a primeira sessão ao serviço do ‘Mengão’, no centro de treinos da equipa, conhecido como ‘Ninho do Urubu’.

Além de ter acompanhado os atletas no aquecimento inicial, o técnico português, de 64 anos, voltou a dirigir-se ao plantel, já em pleno relvado, para explicar o que define um bom jogador.

“A primeira qualidade de um jogador tem de ser saber pensar o jogo, a segunda, é saber decidir e só depois é que vem a execução. A execução não vem antes disto tudo. Para executar bem, tenho de saber pensar o jogo e decidir”, transmitiu Jesus aos jogadores.

Após o primeiro de dois treinos diários, o avançado Éverton Ribeiro falou em conferência de imprensa e considerou que o primeiro contato com Jorge Jesus “foi muito positivo, teve muito impacto”.

“Foi bom mostrar o estilo dele logo no primeiro dia. É um treinador exigente, que pede intensidade no treino. É um vencedor, muito didático e temos tudo para crescer com ele. O Flamengo é que tem a ganhar com isso”, referiu Éverton Ribeiro.

A estreia oficial de Jorge Jesus ao comando da formação ‘carioca’ está marcada apenas para 10 de julho, diante do Athletico Paranaense, para os quartos de final da Taça do Brasil.

Neste momento, as competições brasileiras estão paradas devido à realização da Copa América, que se prolonga até 07 de julho.