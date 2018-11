Jogo entre Estoril e Paços de Ferreira retomado segunda-feira

O encontro entre Estoril Praia e Paços de Ferreira, referente à nona jornada da II Liga de futebol, que hoje foi interrompido devido à forte chuva, será retomado na segunda-feira, pelas 15:00.

Depois da interrupção da partida, ainda sem golos, à passagem do minuto 20, o árbitro Manuel Mota aguardou que a chuva abrandasse para verificar se a bola conseguia rolar em condições no relvado do Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, algo que não se veio a verificar.

O Estoril Praia ocupa a quinta posição, com 14 pontos, enquanto o Paços de Ferreira é líder isolado da competição, com 21.