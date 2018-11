Jogo de treino entre Nacional e União esta quarta-feira

Nacional e União defrontam-se esta quarta-feira, no Estádio da Madeira, em jogo de treino agendado para as 10h30, à porta fechada. Este será um momento de preparação para ambas as equipas, mas sobretudo para os azuis-e-amarelos, que este domingo defrontam o V. Guimarães, para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Será, por isso, um bom teste para a equipa comandada por Nuno Gomes. O União atravessa a melhor fase da temporada, fruto de quatro vitórias consecutivas no Campeonato de Portugal, tendo agora pela frente um exigente mas aliciante confronto diante de uma equipa da I Liga, no caso o emblema vimaranense. No Campeonato de Portugal o União ocupa o 3.º lugar da série B, com 22 pontos.

Já o Nacional tem o próximo jogo oficial a 2 de Dezembro, diante do Desportivo das Aves, na 11.ª jornada da I Liga. Os alvinegros foram afastados da Taça de Portugal na eliminatória anterior, perdendo na visita ao Lusitano Vildemoinhos (4-3 após prolongamento).