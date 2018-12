João Vairinhos participa na Taça da Madeira de Karting

O jovem piloto continental João Vairinhos estará no próximo fim-de-semana a disputar a Taça da Madeira de Karting, prova que se disputa no Kartódromo do Faial.

Apoiado pelo CPKA, Vairinhos participou este ano no Campeonato de Portugal de Karting KIA e na Taça de Portugal na categoria X30 com um chassis Praga do PPRT e será o único continental a marcar presença neste evento, no qual já alinhou algumas vezes.

A Taça da Madeira é, de há muito, a prova preferida do piloto de Lisboa, mas onde terá, este ano, a desvantagem de se estrear numa nova categoria e em que, como tal, as suas ambições desportivas surgem algo limitadas. O seu maior desejo para a ocasião é fazer parte duma grande celebração deste desporto sem descurar, contudo, a perseguição de um bom resultado.

À chegada à ilha, Vairinhos reconhece estar “muito entusiasmado com mais esta minha participação na Taça da Madeira, principalmente por ser esta a prova mais importante do ano aqui no arquipélago”, acrescentando que “esta é, sem dúvida, a prova de que mais gosto, pelo fantástico ambiente que se vive durante todo o fim-de-semana”.

“É uma honra e um gosto muito grande cá vir todos os anos e poder contribuir para esta fantástica festa do karting, proporcionada pela Associação de Karting da Madeira”, prossegue o piloto, que, no entanto, admite: “Sei que vai ser uma prova muito difícil para mim pois nunca competi na categoria Max, que é disputada por grandes pilotos, mas vou fazer o meu melhor e tentar lutar por um lugar no pódio”.