James sofre rotura nos ligamentos do joelho e falha jogo com o Benfica

O avançado colombiano James Rodríguez sofreu uma rotura parcial do ligamento lateral externo do joelho esquerdo e deve falhar o jogo com o Benfica, para a Liga dos Campeões de futebol, informou hoje o Bayern de Munique.

O hexacampeão alemão adiantou, em comunicado, que o ex-jogador do FC Porto vai manter-se imobilizado durante 10 dias e só depois iniciará o processo de terapia e reabilitação.

O Bayern Munique, clube onde alinha o médio português Renato Sanches, não fez uma estimativa precisa da duração da paragem do internacional colombiano, mas a lesão deverá implicar o afastamento do encontro com o Benfica, marcado para em 27 de novembro.

A equipa germânica lidera do Grupo E da ‘Champions’, com 10 pontos, seguido dos holandeses do Ajax, com oito, do Benfica, com quarto, e dos gregos do AEK de Atenas, onde alinham os portugueses Hélder Lopes e André Simões, ainda sem pontuar.