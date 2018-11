Italianos indignados com ‘afastamento’ de Ronaldo da Bola de Ouro

Em Itália, a imprensa dá conta da indignação em torno da atribuição da Bola de Ouro. Os jornais italianos questionam o facto de Ronaldo estar longe do prémio de melhor jogador do mundo.

Isto depois de a imprensa espanhola avançar que o craque português está fora do pódio da Bola de Ouro, tendo por base o lançamento de um vídeo que diz ser uma pista a revelar os três finalistas do prémio, que será atribuído no dia 3 de Dezembro, em Paris.

Nesse vídeo, Mbappé, Varane e Modric aparecem inicialmente, após uma sequência com o craque português com o prémio do ano passado, de forma destacada, seguindo-se os restantes finalistas numa sequência rápida de imagens. Ora, para a imprensa espanhola, os dois campeões do Mundo pela França e o médio croata do Real Madrid serão os três mais votados, o que deixa o CR7 fora do pódio pela primeira vez, desde 2008.