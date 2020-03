Imprensa italiana avança que Ronaldo aceita corte salarial

Numa altura em que estão previstos prejuízos financeiros devido ao novo coronavírus, vários clubes estão a proceder a cortes salariais aos jogadores.

Exemplo disso foi o que aconteceu com a Juventus, que, segundo a imprensa italiana, contou com algumas propostas do capitão Giorgio Chiellini, que foram concordadas pelo clube.

A imprensa italiana adianta ainda que Cristiano Ronaldo foi um dos elementos que aceitou renunciar a um mês e meio de salário.

Recorde-se que o craque português está na Madeira a cumprir este período de quarentena junto da família.