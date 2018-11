Hugo Lima vai ser operado em Lisboa

O azar bateu à porta do central do Madeira Andebol SAD. Hugo Lima ontem na partida frente ao ABC, disputada no Pavilhão do Funchal, a contar para o campeonato nacional da I Divisão a pouco mais de oito minutos do final da partida, sofreu uma falta que teve como consequência uma lesão grave no seu ombro esquerdo. Logo após o jogo os responsáveis do emblema madeirense foram até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça acompanhar o atleta onde após vários exames o diagnóstico estava feito. Lesão grave no ombro com a necessidade de ser operado. Hugo Lima ainda esta tarde rumará em Lisboa onde deverá ser sujeito a uma intervenção cirúrgica. Para a equipa da SAD sem dúvida mais um contratempo. Se tudo decorrer de acordo com os melhores prognósticos em Janeiro o central dos madeirenses poderá estar de volta aos trabalhos.