Hugo Lima operado com sucesso

O andebolista do Madeira Andebol SAD, Hugo Lima, foi ontem em Lisboa, sujeito uma intervenção cirúrgica ao seu ombro esquerdo, depois da lesão grave que contraiu no encontro com o ABC de Braga disputado faz hoje oito dias. De acordo com o jogador que se mostrou bem disposto, “tudo correu bem e agora resta iniciar a recuperação de modo a poder ainda esta temporada voltar a entrar em campo e ajudar o Madeira Andebol SAD nos compromissos que se avizinham, nomeadamente campeonato nacional, competições europeias e taça de Portugal”.