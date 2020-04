‘Guardiões’ do Marítimo assumem ‘amor’ pela função no Dia Internacional do Guarda-Redes

Os ‘guardiões’ do Marítimo Amir e Charles deixaram hoje, Dia Internacional do Guarda-Redes, uma mensagem de paixão pela missão de defender a baliza, publicada no sítio do clube da I Liga portuguesa de futebol.

Amir recordou a influência do pai, Ahmed Abedzadeh, que representou a selecção do Irão por 79 vezes e que participou no Mundial de 1998, em França.

“Desde os três anos que ia com o meu pai, que era guarda-redes da selecção do Irão, para o treino. Ficava atrás da baliza a aprender e foi aí que comecei a amar ser guarda-redes”, contou o agora também internacional iraniano.

Já o brasileiro Charles mandou um cumprimento aos colegas de posição, revelando a alegria que sente neste dia especial para os guarda-redes.

“Quero deixar uma mensagem de parabéns a todos os guarda-redes neste dia. Sinto um orgulho enorme porque uma das coisas que eu mais amo é defender a baliza”, afirmou.