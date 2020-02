Guarda-redes do Leeds United suspenso por oito jogos devido a insultos racistas

O guarda-redes do Leeds United Kiko Casilla foi suspenso por oito jogos, devido a insultos racistas dirigidos a um adversário num encontro da segunda Liga inglesa, em setembro de 2019, anunciou hoje a Federação Inglesa de futebol (FA).

O habitual titular no atual segundo classificado do ‘championship’, que, segundo a FA, “negou o uso de quaisquer palavras abusivas ou ofensivas” ao inglês Jonathan Leko, do Charlton, vai ter de pagar ainda uma multa rondar os 70 mil euros.

O guarda-redes formado no Real Madrid, de 33 anos, companheiro do português Hélder Costa na equipa inglesa, vai falhar os desafios com o Hull, Huddersfield, Cardiff, Fulham, Luton, Blackburn, Stoke e Swansea.