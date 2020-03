O Grande Prémio do Azerbaijão, que deveria disputar-se no dia 7 de Junho, em Baku, foi adiado para uma data a indicar posteriormente, anunciaram hoje os organizadores daquela que deveria ser a primeira prova do Campeonato do Mundo.

“É uma consequência directa da pandemia mundial da Covid-19 e a decisão baseia-se inteiramente nos pareceres dos peritos que nos foram fornecidos pelas autoridades competentes”, sublinharam os organizadores, em comunicado.

Esta é a oitava prova do Mundial de Fórmula 1 a ser adiada ou cancelada devido ao novo coronavírus, pelo que a edição deste ano do Campeonato não começará antes de 14 de Junho, data prevista para o GP do Canadá, em Montreal.

Contudo, as restrições governamentais que estão a ser impostas naquele país da América do Norte podem fazer perigar também esta prova.

Recorde-se que o GP da Austrália, primeira ronda do calendário, foi cancelado no dia em que deveriam desenrolar-se os treinos livres. China, Bahrain, Vietname, Países Baixos e Espanha também adiaram as suas provas para datas posteriores, enquanto o Mónaco cancelou definitivamente o seu histórico Grande Prémio.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adoptaram medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infecções confirmadas. O país está em estado de emergência desde as 00 horas de quinta-feira e até às 23h59 de 2 de Abril.