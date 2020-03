Governo Regional reactiva PRAD e suspende contratos plurianuais para o futebol profissional

O Governo Regional decidiu suspender os contratos plurianuais para o futebol profissional, que iriam beneficiar Marítimo e Nacional, reactivando o Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD).

A confirmação foi dada hoje pelo secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, em declarações à RDP-Madeira.

De acordo com Jorge Carvalho, em face do actual enquadramento, o Governo não vai avançar com o novo modelo, mantendo-se o PRAD para o futebol profissional. “Dessa forma vamos procurar criar o mais rápido possível as condições de apoio a essas duas entidades”, explicou o governante.