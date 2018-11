Golo de penálti dá preciosa vitória à Académica em Braga

Um golo de Júnior Sena, de grande penalidade, deu hoje à Académica uma preciosa vitória fora sobre o Sporting de Braga B, 1-0, na nona jornada da II Liga de futebol.

O único golo da partida surgiu aos 71 minutos através de um penálti convertido por Júnior Sena, num triunfo muito importante da Académica, o primeiro com João Alves no ‘leme’.

Os ‘estudantes’ já não ganhavam desde 23 de setembro e, com estes três pontos, podem dar um salto do fundo da tabela classificativa.

O Sporting de Braga B não perdia há quase dois meses e meio, mas hoje esteve uns furos abaixo do que vinha fazendo, ainda que reforçado com alguns jogadores da equipa principal, como o defesa esquerdo Ailton que, ultimamente devido a lesão, não tem sido opção para Abel Ferreira.

A primeira parte foi muito fraca, com raras situações de perigo em qualquer das balizas, merecendo nota um livre directo de Luther Singh que Peçanha defendeu para canto (17).

No segundo tempo, a equipa de Coimbra atacou mais e, depois do recém-entrado Djoussé ter rematado com perigo para defesa atenta de Tiago Pereira (66), chegou mesmo ao golo.

Apenas com uma simulação, Romário Baldé ludibriou três defesas minhotos e foi derrubado na área por Bruno Wilson. Na respetiva grande penalidade, Junior Sena fez o único golo da partida (71).

O Braga B não conseguia ligar uma jogada com princípio, meio e fim e pertenceram mesmo à Académica duas grandes oportunidades para marcar, aos 73 e 80, com destaque para um livre direto de Jean Filipe para enorme defesa do guardião ‘arsenalista’.

Os bracarenses estiveram perto do golo aos 87, por Henry, e 90+3, por Inácio, mas a Académica, que acabou com 10, segurou a vitória.

Jogo no Estádio 1º de Maio, em Braga.

Sporting de Braga B - Académica, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Junior Sena, 71 minutos (grande penalidade).