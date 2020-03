Futebolistas pedem a suspensão da I e II Ligas

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) pediu hoje a suspensão da I e II Ligas, depois de ouvidos os capitães das equipas que alinham nos dois escalões, e pediu uma reunião urgente.

“O Sindicato dos Jogadores, ouvidos os capitães de equipa que participam na I e II Ligas, comunica o entendimento de que não existem condições para o desenvolvimento da atividade profissional de futebolista em segurança”, refere o comunicado do SJPF.

O organismo, presidido por Joaquim Evangelista, pede a suspensão dos campeonatos profissionais na sequência dos mais recentes desenvolvimentos em relação à pandemia Covid-19, com casos positivos de desportistas em Itália, Espanha e Estados Unidos.

Na nota, o SJFP diz não existirem condições para que os futebolistas estejam em segurança, acrescentando que, em caso de infeção, existe um “prejuízo agravado”, porque a prática de futebol depende “da plena saúde e condição física para o alto rendimento”.

O atual cenário levou a que o Sindicato pedisse à Liga e à Federação Portuguesa de Futebol “uma reunião com caráter de urgência do grupo de trabalho criado para monitorizar a situação, tendo em vista a proposta de suspensão de todas as competições desportivas, masculinas e femininas”.

Para o organismo representativo dos futebolistas, que reuniu de manhã com a Liga e FPF, só assim será possível reforçar as medidas introduzidas por recomendação da Direção Geral de Saúde e dos médicos especialistas.

“O Sindicato reuniu durante a manhã com a Federação e a Liga e esta tarde terá lugar a reunião do grupo de trabalho”, refere ainda a nota do organismo.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

Itália e Espanha já suspenderam as próximas jornadas do futebol profissional, enquanto na Alemanha e em Portugal está previsto que os jogos decorram à porta fechada.