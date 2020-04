Futebolista internacional belga Fellaini recupera e deixa hospital

O internacional belga Marouane Fellaini, o único futebolista da Superliga chinesa a acusar positivo à covid-19, saiu hoje do hospital, após três semanas de internamento, informou o seu clube, o Shandong Luneng.

O médio, de 32 anos, que jogou vários anos em Inglaterra, no Everton e no Manchester United, neste sob o comando técnico de José Mourinho, foi diagnosticado com o novo coronavírus em 22 de março.

“Fellaini foi examinado e está curado, e teve autorização para sair hoje do hospital”, informou o Shandong Luneng, clube a que o médio chegou em março de 2019.

O futebolista belga deverá ainda passar por 14 dias de isolamento, como protocolado na China, antes de regressar aos treinos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 117 mil mortos e infetou quase 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O número total de infetados na China desde o início da pandemia é de 82.249, dos quais 3.341 morreram e, até ao momento, 77.738 pessoas tiveram alta.

A China registou 89 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, três dos quais de contágio local.

Os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, contabilizando 23.52 até hoje, e aquele que tem mais infetados, com 568 mil casos confirmados.