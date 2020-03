Futebol em Espanha à porta fechada

As autoridades espanholas recomendaram a todas as federações desportivas a realização à porta fechada dos eventos desportivos, entre os quais os jogos da Liga espanhola de futebol.

Várias federações informaram ter recebido, através do Conselho Superior dos Desportos (CSD), uma comunicação do Ministério da Cultura e Desporto em relação às medidas a adotar em relação ao surto do Covid-19.

A Liga profissional de futebol, entidade responsável pela organização da primeira e segundas divisões, refere que o CSD indica que os jogos, “a partir de hoje e, pelo menos, durante as duas próximas semanas” serão à porta fechada.

Uma medida que inclui já o jogo de hoje entre o Eibar e a Real Sociedad.

“A Liga continuará em permanente contacto com o Ministério da Saúde e o CSD no cumprimento das suas decisões e/ou recomendações, tendo em conta a saúde dos adeptos, jogadores, empregados dos clubes, jornalistas, devido à crise sanitária do Covid-19”, refere o organismo em comunicado.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia. Em Espanha registam-se até ao momento 1.512 casos e morreram 35 pessoas.