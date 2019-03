Funchal recebe XXX Sessão anual da Acedemia Olímpica de Portugal

A Academia Olímpica de Portugal, entidade integrada no Comité Olímpico de Portugal, realiza no Funchal, entre os dias 12 e 14 de Abril, a XXX Sessão Anual, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas).

Por se tratar de uma sessão anual, encontram-se já inscritos 15 participantes, todos

oriundos do Continente, restando ainda 30 inscrições para os interessados da Região Autónoma da Madeira. A inscrição pode ser feita, até ao próximo dia 5 de Abril, através do endereço eletrónico da AOP ([email protected]) e tem um custo de dez euros.

As inscrições dão direito à participação na totalidade do programa, incluindo as refeições, e

destinam-se a todos quantos reconhecem nos valores e princípios do olimpismo, uma referência essencial para um desenvolvimento desportivo integral e harmonioso, capaz de proporcionar, através da competição desportiva justa e correcta, a amizade entre os povos de todos os continentes.

A XXX Sessão Anual da AOP trás ao Funchal no dia 12, José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, que proferirá uma conferência sujeita ao tema ‘Olimpismo, Inclusão e

Desenvolvimento Desportivo’, marcada para as 21h30.

Nos dois dias seguintes, os trabalhos completam-se com um conjunto de oito painéis de debate,

nos quais participarão Jorge Carvalho, Secretário Regional de Educação, o presidente da AOP, Tiago Viegas, e figuras conhecidas da actividade desportiva regional, entre docentes universitários, ex-atletas olímpicos madeirenses e continentais.

Dos trabalhos deverá resultar ainda a constituição de uma Delegação da AOP na Madeira, objectivo a que as mais de cinco dezenas de filiados já existentes na Região e os previsíveis novos trinta membros que participarão nesta Sessão, darão corpo oportunamente.