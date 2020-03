FINA admite alterar datas dos Mundiais2021 por causa de Tóquio2020

A Federação Internacional de Natação (FINA) admitiu hoje alterar as datas do Mundiais de 2021, agendados para o verão, no Japão, como forma de facilitar a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, adiados devido à pandemia da Covid-19.

“Vamos estudar a flexibilidade das datas dos Mundiais de 2021. Teremos de trabalhar em estreia colaboração com comité organizador da competição, com a federação japonesa de natação e com as autoridades locais”, afirmou a FINA, em comunicado.

O Mundiais de 2021 vão decorrer entre 16 de julho e 1 de agosto desse ano, em Fukuoka, na ilha de Kyushu, no sul do Japão.

“O principal objetivo da FINA é garantir o sucesso da sua mais importante competição, mas também o bem-estar dos atletas, garantindo-lhes as máximas oportunidades para poderem competir ao mais alto nível”, referiu o organismo sediado em Lausana, na Suíça.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia da Covid-19, anunciaram hoje o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos, em comunicado.

“Nas presentes circunstâncias e baseado nas informações dadas hoje pela Organização Mundial de Saúde, o presidente do COI [Thomas Bach] e o primeiro-ministro do Japão [Shinzo Abe] concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021”, lê-se no comunicado.

Esta decisão foi, de acordo com o mesmo documento, tomada “para salvaguardar a saúde dos atletas, de toda a gente envolvida nos Jogos Olímpicos e de comunidade internacional”.