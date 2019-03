Festejos em reposta a Simeone ‘tramam’ Cristiano Ronaldo

A UEFA anunciou que abriu uma investigação disciplinar a Cristiano Ronaldo, na sequência dos festejos no jogo entre a Juventus e o Atlético de Madrid, na última semana.

Durante o jogo da segunda mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, Ronaldo festejou os golos com gestos considerados impróprios. A acção foi interpretada como uma resposta aos festejos de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, no jogo da primeira mão, que os espanhóis venceram por 2-0.

A conclusão do inquérito será conhecida já no próximo dia 21 de Março (quinta-feira), quando a Comissão de Ética e Disciplina da UEFA volta a reunir-se.

Simeone apanhou multa

Simeone, que fez o mesmo gesto do que CR7, pediu desculpas logo após o encontro, explicando que o gesto não era dirigido ao clube de Turim ou aos seus adeptos. A acção não foi destacada pelo árbitro do encontro, nem pelo delegado da UEFA, mas um outro responsável do organismo europeu relatou o sucedido. A UEFA abriu um inquérito e acabou por aceder aos seus argumentos e o argentino foi multado em 20 mil euros.

Foi o jogador da semana para a UEFA

Após todos os jogos dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões terem sido completados, Cristiano Ronaldo foi eleito o jogador da semana na última fase, pela UEFA, tendo até figurado num curto vídeo lançado pelo organismo que gere o futebol europeu. Valeu o ‘hat-trick’ frente ao Atlético de Madrid.