Festa ‘rija’ no balneário da Juventus

A vitória desta noite frente ao Milan, no San Siro, por 2-0, permitiu à Juventus regressar aos triunfos, devolvendo o sorriso aos jogadores de Turim.

Depois do deslize na Liga dos Campeões, contra o Manchester United, os ‘bianconeri’ seguem imparáveis nas competições internas e em 12 jogos realizados até ao momento, na Liga Italiana, contabilizam 11 vitórias e um empate, o que lhes permite seguir na frente do campeonato com 34 pontos averbados, mais seis que o segundo classificado, o Nápoles.

Cristiano Ronaldo deu conta do momento que se vive na ‘Vecchia Signora’ na sua mais recente publicação na rede social Instagram. Recorde-se que o ‘astro’ madeirense é já o segundo melhor marcador da Serie A.