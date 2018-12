Feirense e Marítimo encerram 12.ª jornada em busca de tranquilidade

Feirense e Marítimo encerram hoje a 12.ª jornada da I Liga de futebol, procurando os três pontos que os afastem da zona perigosa da classificação.

O Feirense partilha o penúltimo lugar com o Tondela, com apenas nove pontos, mais dois do que o Desportivo de Chaves, lanterna-vermelha, enquanto o Marítimo é 15.º, com apenas mais um ponto do que o rival.

A equipa de Santa Maria da Feira já soma oito jornadas sem ganhar e acumula quatro derrotas seguidas, mas pelo meio bateu o Marítimo por duas vezes, na Taça da Liga (3-2) e na Taça de Portugal (3-0), procurando agora uma vitória que a retire da zona de despromoção e empurre para lá os madeirenses.

O Marítimo vem de seis derrotas seguidas no campeonato e chega a este encontro sem vencer desde a quarta jornada.

A 12.ª ronda deixou tudo na mesma na frente, com o FC Porto a liderar com 30 pontos, mais dois do que o Sporting, seguindo-se o Sporting de Braga, a três, e o Benfica, com menos quatro.

Programa e resultados da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 dez:

FC Porto -- Portimonense, 4-1

- Sábado, 08 dez:

Belenenses - Desportivo de Chaves, 1-0

Tondela - Sporting de Braga, 0-1

Vitória de Setúbal -- Benfica, 0-1

- Domingo, 09 dez:

Nacional -- Boavista, 0-0

Moreirense - Santa Clara, 0-1

Vitória de Guimarães - Rio Ave, 3-2

Sporting - Desportivo das Aves, 4-1

- Segunda-feira, 10 dez:

Feirense -- Marítimo, 20:15