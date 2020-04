Federação Portuguesa de Natação suspende toda a competição até 31 de Julho

A Federação Portuguesa de Natação com os contributos das associações distritais e regionais da modalidade decidiu na passada segunda-feira suspender todo o programa competitivo relacionado com a época 2019/2020, até 31 de Julho, pelo que os campeonatos nacionais de natação pura não serão assim realizados dentro da época agendada.

Em comunicado publicado no site a FPN prevê ainda reavaliar esta situação no início do mês de Maio.

“A FPN, com os contributos das associações territoriais e conforto da Assembleia geral da FPN, decidiu em reunião a 6 abril de 2020, e como garante das condições de verdade desportiva e equidade à preparação sistemática para cada disciplina desportiva, suspender a organização de todas as competições da época ate 31 julho de 2020, com reavaliação no início de maio de 2020.

As ações previstas no PAR e mediante as autorizações das autoridades sanitárias, poderão existir na exata medida da sua necessidade. Não obstante só serão consideradas participações competitivas em eventos internacionais (europeus e/ou mundiais) desde que se cumpram pelo menos períodos de preparação sistemática de 16 semanas na Natação Pura/adaptada/Águas Abertas; 12 semanas na natação artística e 8 semanas no polo aquático.

Decidiu-se, ainda, e no que se refere às competições regionais:

1. Suspender todos os regulamentos regionais das diferentes disciplinas, a partir da data da declaração do estado de emergência por via da COVID, 18 março de março de 2020;

2. Estimular, em coordenação com cada associação territorial, a existência de ações regionais, na exata medida das condições sanitárias e de segurança, considerando que nenhum resultado obtido constitua marca de participação em campeonatos nacionais devido ao pressuposto da equidade desportiva.

3. Criar um grupo de trabalho entre a FPN e as associações territoriais para antecipar eventuais alterações aos regulamentos desportivos das diferentes disciplinas na próxima época (2020/2021).