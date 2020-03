Federação Portuguesa de Badminton cancela competição

É mais um efeito da epidemia – Coronavírus – que atinge o país. A Federação Portuguesa de Badminton acaba de cancelar ou adiar a III Jornada Concentrada de Liga de Clubes que iria ter lugar em Coimbra, precisamente a 14 deste mês, bem como a 4 Jornada de Seniores e Não Seniores que aconteceria na cidade de Caldas no último fim-de-semana de Março.

A decisão da direcção, presidida pelo madeirense, Horácio Bento de Gouveia, respeita as todas as recomendações efectuadas pela Direcção Geral de Saúde visando a contenção infeciosa Convid 19, afectando clubes madeirenses que iriam estar representados com diversos atletas nestes dois eventos.