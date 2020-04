A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) e as associações angariaram mais de 21 mil euros, destinados à aquisição de equipamentos de protecção individual para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) na luta contra a pandemia da covid-19.

Em comunicado, a FPB explica que a iniciativa “Faz uma assistência ao SNS” recolheu 21.795 euros.

“Esta acção teve como inspiração o projecto Basket Solidário, um dos pontos altos desde a primeira edição da Festa do Basquetebol Juvenil. Todos os anos, cada elemento de todas as comitivas que se deslocam a Albufeira contribui com dois euros para uma instituição local e este ano, apesar da Festa do Basquetebol ter sido cancelada por causa da pandemia da covid-19, a FPB decidiu manter o Basket Solidário, na sequência de uma proposta do Sport Clube Mirandela, partilhada pela Associação de Basquetebol de Bragança e prontamente acolhida pelas restantes associações”, refere o documento.

A FPB explica que dirigentes, juízes, atletas, treinadores, seccionistas, pais e amigos se juntaram e contribuíram para a iniciativa.

“A todos os que contribuíram, a FPB agradece com a certeza de que este gesto vai ajudar os que estão na linha da frente no SNS a fazer a diferença no combate ao novo coronavírus”, conclui.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 164 mil mortos e infectou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 525 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 714 pessoas das 20.206 registadas como infectadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.