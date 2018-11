FC Porto vence Sporting de Braga e isola-se no comando da I Liga

O campeão FC Porto isolou-se hoje no comando da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Sporting de Braga, por 1-0, em jogo da 10.ª jornada.

Um golo do brasileiro Soares, aos 88 minutos, permitiu ao FC Porto somar a terceira vitória consecutiva no campeonato e impor a primeira derrota aos bracarenses esta temporada.

Com este resultado, os ‘dragões’ passam a somar 24 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, cinco do que o Sporting (menos um jogo), seis do que o Rio Ave e sete do que o Benfica (menos um jogo).