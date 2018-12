FC Porto defronta Roma nos oitavos de final da Liga dos Campeões

O FC Porto vai defrontar os italianos da Roma nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio hoje realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Os ‘dragões’ jogam a primeira mão na capital transalpina, em 12, 13, 19 ou 20 de Fevereiro, e a segunda no Estádio do Dragão, no Porto, em 5, 6, 12 ou 13 de Março.

Na fase de grupos, o conjunto de Sérgio Conceição foi a equipa que mais pontos somou, ao vencer o Grupo D, com 16, à frente de Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv Moscovo.