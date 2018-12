FC Porto com Moreirense e Braga no Bonfim no arranque dos ‘oitavos’ da Taça

O FC Porto recebe hoje o Moreirense na Taça de Portugal em futebol (20h45), num dia em que o Sporting de Braga visita o Vitória de Setúbal (19h), em jogo também dos oitavos de final.

A eliminatória com 16 equipas arranca hoje com três jogos, dois deles entre primodivisionários, FC Porto-Moreirense e Vitória de Setúbal-Sporting de Braga, e outro, às 20 horas, que opõe o Tondela ao Leixões, da II Liga.

Os ‘dragões’ voltam uma época depois a encontrar o Moreirense na Taça de Portugal, equipa que eliminaram na anterior edição (2-0), então em jogo disputado em Moreira de Cónegos, que deu aos portistas a passagem às meias-finais.

O jogo de hoje poderá dar a Sérgio Conceição a oportunidade de utilizar alguns jogadores menos utilizados, embora -- tal como o fez com o Belenenses, também da I Liga, em que entraram Fabiano e André Pereira - sem grande risco.

O Sporting de Braga tem, teoricamente, maior dificuldade na eliminatória, na visita ao Bonfim, onde os minhotos -- que estão a fazer um bom campeonato - perderam no último ano na Taça da Liga e foram eliminados na Taça de Portugal na última vez que se defrontaram na prova, já em 2005.

Ainda com o Tondela (17.º da I Liga) a visitar o Leixões (9.º da II Liga), a Taça apenas prosseguirá na quarta-feira, dia destinado aos restantes cinco jogos, entre os quais a visita do Benfica ao Montalegre (do Campeonato de Portugal) e a receção do Sporting ao Rio Ave, embate entre equipas da I Liga.