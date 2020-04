Fábio Silva representa FC Porto em torneio virtual solidário

Fábio Silva foi o futebolista escolhido para representar o FC Porto no EA Sports FIFA 20, um torneio solidário que começa na quarta-feira e cujas receitas revertem para o combate à covid-19.

Tendo como mote o lema ‘Stay Home, Play Together (Ficamos em casa, jogamos unidos)’, o torneio virtual, que contará com a participação de vários clubes europeus, tem a final agendada para o dia 19 de abril e vai oferecer cerca de 1,2 milhões de euros a um fundo global de combate ao vírus.

O FC Porto é o único clube português em competição e junta-se a Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Lyon, PSG, Borussia Dortmund, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valência, Roma, Ajax, PSV, AIK, Djurgarden, HJK Helsinki, Copenhaga e Brondby.

O torneio terá um formato de eliminatórias simples, um contra um. O vencedor, em jogo único, avança para a ronda seguinte, afastando do torneio o derrotado. Em caso de empate no final do tempo regulamentar, haverá prolongamento e, por fim, grandes penalidades.

Em declarações à agência Lusa, fonte do FC Porto explicou que neste torneio “estarão presentes algumas das melhores equipas da Europa, que se farão representar por um dos seus atletas principais, jogando FIFA20”.

“O Fábio Silva representará o clube nesta iniciativa. Serão jogos de FIFA20, que terão transmissão em direto nas plataformas da EA Sports e do FC Porto”, começou por explicar.

Além da vertente solidária do evento, o FC Porto junta-se a este evento com o objetivo de manter os adeptos ‘portistas’ próximos do clube, “mesmo neste momento de distanciamento social obrigatório”.

“A EA Sports é um parceiro FC Porto e lançou-nos o desafio para, neste tempo de distanciamento social que estamos a viver, participarmos num evento com transmissão global, com alguns dos melhores clubes da Europa. A isto, juntamos ainda o cariz solidário da iniciativa, com uma verba a ser distribuída para ajuda na cura desta pandemia”, explicou fonte dos ‘dragões’.

Esta fonte lembrou ainda a importância de aproximar, nesta altura, os adeptos do clube: “Nesta fase, o que pudermos fazer para ajudar a que todos os nossos adeptos possam contactar connosco e terem bons sentimentos assim o procuraremos fazer. É importante mantermos uma dinâmica de interação durante esta fase, de acordo com a estratégia definida”, frisou ainda.