Estudo da Universidade Europeia dá Bola de Ouro a Ronaldo

Um estudo da Universidade Europeia conclui que Cristiano Ronaldo é o “futebolista com a melhor performance” para vencer a Bola de Ouro 2018, a atribuir na próxima segunda-feira. A intuição privada de ensino analisou o prémio da France Football e concluiu que número de golos alcançados e a classificação obtida nas competições europeias são decisivas.

“Cristiano Ronaldo é o grande vencedor por ter ganho a Liga de Campeões e por ter marcado 15 golos nesta competição. Apesar de ter ganho o The Best 2018, Modric surge somente em 9.º lugar, uma vez que marcou apenas 1 golo, e Lionel Messi posiciona-se em 4.º”, refere a empresa de comunicação Cunha Vaz & Associados, em nota distribuída pela comunicação social, danto conta dos resultados do estudo, feito com recurso a um modelo de perfil-tipo do finalista vencedor do prémio Bola de Ouro.