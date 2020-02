Estádio do Marítimo apto em termos de segurança para a época 2020/2021

O Estádio do Marítimo recebeu, esta quinta-feira, uma auditoria à segurança do estádio, numa visita que teve ainda como objectivo o licenciamento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional para a temporada 2020/2021.

A auditoria de segurança, que visa um rigoroso cumprimento do novo Regime Jurídico da Segurança no Desporto, foi realizada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e pelas forças de segurança, tendo passado o ‘exame’ com distinção segundo comunicado feito pelo clube na sua página oficial da internet.

Na ocasião, o presidente do Club Sport Marítimo, Carlos Pereira, e o vice-presidente do clube e engenheiro do estádio, Jorge Agrela, acompanharam de perto a visita que percorreu os vários espaços do recinto desportivo.

Recorde-se que o Estádio do Marítimo foi o terceiro numa série de estádios que serão visitados, até dia 27 de março, no território português.