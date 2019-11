Escultura recria melhor golo da carreira de Cristiano Ronaldo

A escultura em metal surpreendeu Ronaldo na chegada ao hotel onde a selecção nacional está em estágio, no Algarve.

Falamos, claro, do icónico golo de bicicleta que contribuiu para a vitória do Real Madrid em Turim, diante da Juventus, por 3-0, nos quartos de final da Champions, da temporada 2017/18.

A obra, é da autoria do arquitecto e escultor Carlos De Oliveira Correia e foi baptizada de a ‘Cegonha’. Foi recriada à escala real e demorou oito dias até estar concretizada. Posteriormente, deverá ser colocada em local a definir no Município de Oliveira do Bairro.